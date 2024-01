Allegri: "Kean sul mercato? Deve ancora tornare in gruppo, poi Giuntoli... Chiesa non sta bene"

Allegri parla di Kean

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa di alcuni dei suoi giocatori che non saranno disponibili per la 22° giornata, fra cui anche il partente Moise Kean, accostato anche alla Fiorentina:

“Ho parlato con Moise per sapere come sta, domani ricomincia a correre. Al mercato però ci pensa il direttore”.

Federico Chiesa ancora out

Poi su un ex viola: "Non abbiamo a disposizione due giocatori ma ne abbiamo per giocare domani. Rabiot valutiamo, il polpaccio è una zono molto rischiosa. Per Chiesa idem valuteranno i dottori".