UFFICIALE: Nuova avventura in Serie D per due giovanissimi difensori della Fiorentina

Prosegue il calciomercato, anche a livello giovanile per la Fiorentina. Due giovani difensori viola tentano l'avventura nei dilettanti, in Serie D.

Cuomo saluta e va alla Pistoiese

Ufficiale il passaggio di Raffaele Cuomo, ultimo capitano della Fiorentina Under 18, alla Pistoiese FC a titolo definitivo. Questa una parte del suo messaggio di saluto al club viola pubblicato sui social: “Con voi ho trascorso momenti indimenticabili: ogni allenamento, ogni partita, ogni vittoria e anche ogni sconfitta mi hanno insegnato tanto. Sebbene il mio percorso mi porti ora verso una nuova sfida, la Fiorentina resterà per sempre una delle aprentesi più importanti della mia vita”.

Andrea Lucchesi al Gavorrano

Chi si trasferisce in prestito, invece, è il classe 2006 Andrea Lucchesi, che giocherà la prossima stagione al Follonica Gavorrano. “Sono contentissimo di essere qui. Questa è la mia prima esperienza in una prima squadra, cercherò di inserirmi con personalità e di far vedere le mie caratteristiche sempre con umiltà”, queste le parole del ragazzo nel comunicato di presentazione.