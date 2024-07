I primi segnali dalla nuova Primavera di Galloppa: bentornato Elia, che impatto per Trapani. Tanti 2007 e alcune scelte precise

In attesa di comunicazioni ufficiali sulla nuova rosa della Fiorentina Primavera, la formazione Under 19 gigliata guidata dal tecnico Daniele Galloppa ha fatto la propria prima uscita stagionale misurandosi con la prima squadra di Palladino al Viola Park. Tanti volti nuovi, molti elementi ‘prestati’ ai grandi e alcune incognite, in attesa di capire quale sarà il gruppo completo a disposizione di Galloppa, lo scorso anno vincitore della Coppa Italia Primavera.

Volti nuovi e tanti giovanissimi per Galloppa

Nella distinta ufficiale della Primavera erano 4 i portieri: il 2006 Leonardelli, i 2007 Vannucchi e Fei (arrivato dall’Affrico) e il giovanissimo 2009 Mazzi. L’intenzione sembra essere quella di confermare la difesa a 3 e si sono visti Turnone, 2007 ex Under 17, Sadotti e Romani, 2005 e tra i più esperti del gruppo. Il mancino 2007 Evangelista, l’anno scorso con l’Under 17, ha agito in mediana assieme al lituano Gudelevicius, nuovi volti il centravanti di belle speranze Maiorana e il 2006 Bertolini, lo scorso anno con l’Under 18.

A prendersi la scena è stato il centrocampista classe 2006 Niccolò Trapani, autore di una pregevole doppietta. In rosa anche il terzino 2007 Masoni e il versatile ivoriano Bala Keita, messosi in mostra con l’Under 18 viola lo scorso anno e nel finale di stagione con l’Under 17. Bonanno e Pisani, 2007 molto interessanti, completano il quadro a centrocampo. Nella ripresa si sono visti poi anche dei volti già noti come Scuderi, Deli e Braschi.

Si rivede Elia, il capitano è Presta

Bella notizia il ritorno in campo di Mirko Elia, infortunatosi al ginocchio ad inizio della scorsa stagione; il difensore viola ha voluto anche celebrare l’importante momento su Instagram. Fascia di capitano sul braccio di Francesco Presta, rientrato dal brutto infortunio al ginocchio nel finale di stagione e quest’anno certamente voglioso di rivalsa. A guidare il centrocampo c’è Ievoli, in attesa di Harder, impegnato con l’Under 19. Rubino, Fortini, Baroncelli, Caprini e Kouadio stanno lavorando con Palladino ma torneranno presto tra le braccia di Galloppa.

I giocatori non confermati, ma non solo

Rispetto alla rosa della scorsa stagione, non hanno fatto parte del gruppo a disposizione di Galloppa il portiere Tognetti, il difensore Maggini, il centrocampista Vitolo, Mignani, l’ala Padilla Mendoza e l’attaccante Ofoma. Nelle prossime settimana capiremo quali di questi calciatori facciano ancora parte dell’orbita Fiorentina e chi invece abbia salutato definitivamente la maglia viola per iniziare una nuova avventura. Non presente in distinta il neo arrivo Tarantino, l’attaccante 2005 potrebbe restare in rosa ma anche spostarsi in prestito.