“ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Nikola Milenkovic al Nottingham Forest F.C.”

La Fiorentina saluta così una vera bandiera del club, dal 2017 in viola. 18esimo di sempre per presenze in viola, a quota 264 totali in gare ufficiali, Milenkovic ha indossato anche la fascia di capitano gigliata.

Il messaggio di saluto della Fiorentina

“Il Presidente Commisso, la Dirigenza e tutta la Fiorentina ringraziano Nikola per la professionalità e l'attaccamento alla maglia viola dimostrati in questi anni e gli augurano il meglio per il suo futuro, sia professionale che privato”.