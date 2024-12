Capezzi: "Tiferò sempre viola, ho tantissimi ricordi lì. Che emozione allenarsi da ragazzo con tutti quei campioni"

Ha parlato a Toscana TV Leonardo Capezzi, ex centrocampista della Fiorentina, oggi in forza alla Carrarese. Queste le sue parole sulla sua carriera in viola.

“Sarò sempre un simpatizzante viola, l'esordio in Europa League lo ricorderò per sempre, mi porto dietro tanti ricordi di quella serata. Uno su tutti, Montella che a fine gara mi disse di andare a farmi la doccia anche se non avevo nemmeno sudato. Ma quella sera fu emozionante: quella Fiorentina era fortissima, c'era tantissima qualità: allenarti da ragazzo con campioni come Borja Valero, Pizarro o Aquilani ti aiuta tantissimo, perchè con gli occhi cerchi di rubare qualcosa da tutti. Io in particolare ero innamorato del Pek Pizarro, un giocatore stupendo, un orgoglio allenarsi con lui”

“Palladino lo conosco bene, ci ho giocato insieme a Crotone, è un allenatore giovane e moderno. Fa bene a Firenze perchè già aveva fatto bene a Monza, non è una novità il suo rendimento sopra le aspettative. Ha una squadra forte e profonda: sono molto contento di vedere la Fiorentina ai piani alti”