Vittoria d'autorità per l'Inter nel posticipo della domenica sera all'Olimpico, contro la Lazio: è finita 0-2, con un gol per tempo. Prima la rete di Lautaro Martinez, poi quella di Thuram a chiudere la gara a metà ripresa. Vittoria che serve per allungare in testa mentre la squadra di Sarri resta a -6 dalla Fiorentina.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 41, Juventus 37, Milan 32, Bologna 28, Napoli 27, Fiorentina 27, Roma 25, Atalanta 23, Torino 23, Lazio 21, Monza 21, Frosinone 19, Lecce 17, Genoa 16, Sassuolo 16, Cagliari 13, Udinese 13, Empoli 12, Verona 11, Salernitana 8.