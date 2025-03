L'allenatore del Panathinaikos Rui Vitoria ha parlato in conferenza stampa dopo la partita. Queste le sue parole: "Abbiamo giocato due partite difficile. Nel primo tempo non abbiamo giocato bene come volevamo, non abbiamo difeso come serviva e non abbiamo portato il pressing giusto. I due gol che abbiamo subito vengono da situazioni che potevamo gestire meglio. Il secondo gol poteva essere evitato facilmente. Nel secondo tempo abbiamo giocato bene e preso le redini del gioco, fare un gol e lasciato aperte le nostre chance fino alla fine. Nel secondo tempo abbiamo creato molto e potevamo segnare anche il 3-2 e possiamo uscire a testa alta, sia per stasera che per la gara di Atene.

Sul 2-0 volevamo assolutamente ribaltare il risultato, avremmo voluto avere più occasioni, ma abbiamo messo in difficoltà più volte la Fiorentina. Nella ripresa siamo entrati tante volte nell'area avversaria e migliorato la nostra prestazione. Certo, ci sono dettagli che vanno migliorati. Abbiamo dimostrato di essere sullo stesso piano della Fiorentina. L'arbitro? Non è stato all'altezza delle sue squadre. Si è lasciato trascinare dal pubblico. Ma non voglio dire altro".