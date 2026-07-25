Dodô lontano dalla Fiorentina, ma anche dal Brasile. Infattibile il ritorno in patria

Il futuro del terzino della Fiorentina Dodô è lontano dalla permanenza in maglia viola. Eppure il rebus è sempre lo stesso: come risolvere il suo trasferimento? Ci sono alcuni club interessati, ma mancano le offerte.

Dodô, niente Palmeiras

Sembrava essersi inserito un top club brasiliano come il Palmeiras, che sarebbe stato pronto a offrire al terzino un ritorno in patria. Eppure l'ipotesi è già sfumata: secondo quanto riportato da Bolavip, il Palmeiras non affonderà per Dodô.

E adesso?

Il motivo? La cifra del cartellino e dell'ingaggio, oltre alla concorrenza che è piuttosto aggressiva. Il club brasiliano virerà su altri profili, economicamente meno costosi. La Fiorentina attende ancora offerte, con Roma e Napoli che restano alla finestra.