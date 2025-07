Il procuratore Lorenzo De Santis è intervenuto a Lady Radio, analizzando tanti aspetti di casa Fiorentina sul versante del calciomercato e soffermandosi su vari singoli della rosa gigliata.

‘Le insidie per Kean possono arrivare anche dopo il 15 luglio’

“I pericoli più grandi per Kean arrivano dall’Inghilterra, e non per forza entro il 15 di luglio. Club come il Manchester United non hanno problemi a sfondare anche il tetto della clausola più avanti. Nella seconda settimana di agosto il mercato in Inghilterra si accenderà, considerato che chiude ben prima che in Italia. Un ritocco all’ingaggio per Kean? Ciò che è fondamentale capire è la volontà del giocatore e qui può incidere anche Pioli e sono fiducioso. Una volta iniziato il ritiro le percentuali di permanenza si alzano. Un riconoscimento al ragazzo per aver scelto di rimanere significa possibilità di valutare un prolungamento e anche la questione relativa al mantenimento o meno della clausola. Questioni che potrebbero dare maggiore forza alla Fiorentina”.

“Endrick alla Nico Paz? Bisogna sempre stare alla finestra, club come il Real Madrid hanno un poter di acquisto incredibile, allo stesso tempo accade che scelgano di liberarsi di seconde scelte che per squadre come la Fiorentina possono diventare pedine pregiatissime. Deossa l’ho visto in Messico, è nel giro della nazionale colombiana, non credo che abbia passaporto comunitario. Un centrocampista che abbina qualità e quantità, in un campionato però non di livello come ad esempio quello brasiliano”.

‘Mi aspettavo un percorso diverso per Valentini’

"La situazione di Moreno non sorprende, ha avuto poco spazio ma non sono mancati gli estimatori. Un'esperienza in prestito è nell'ordine delle cose. Mi sarei aspettato un percorso diverso per Valentini, più esperto di Moreno e che ha fatto bene in Serie A dopo 10 mesi fermo. Può darsi che abbia inciso il cambio allenatore, il Verona è molto interessato a riaverlo. Per Beltran molto dipenderà dal River, se gli argentini faranno all-in il Vikingo è il primo della lista su richiesta di Gallardo. Per lui alla Fiorentina gli spazi potrebbero ridursi ancora…".

‘Difficile che Dodˆo resti alla Fiorentina, perchè…’

“Su Dodô rispetto a Kean invece non sono ottimista, credo che le possibilità di permanenza siano molto ridotte, per la volontà del giocatore e quanto accaduto negli ultimi mesi. Non ci sono tanti interpreti bravi come lui nel ruolo, penso che la Fiorentina possa sacrificarlo e la speranza è che poi possa investire quell'incasso”.