L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Massimo Orlando è intervenuto a Tuttomercatoweb.com per parlare dell'inizio di stagione della squadra viola: “Questa Fiorentina è ancora un cantiere aperto, ci si dovrà lavorare tanto. Agosto funziona sempre così, lo era anche ai miei tempi: incontrando squadre a cui girano le gambe, arrivano risultati diversi dalle aspettative”.

“Non mi convince la difesa a tre”

E aggiunge: “Ovviamente fai più fatica se i giocatori di qualità a disposizione non sono ancora in forma. Per me è da rivedere anche la difesa a tre della Fiorentina, queste due uscite non mi hanno convinto. Pareggio in Conference? Si può faticare a fare gol, ma è impensabile subirli in quel modo”.