L'ex difensore della Fiorentina Lorenzo Amoruso ha parlato della partita di ieri a Radio Bruno, sul nuovo modulo e sulle scelte di formazione.

“Imparare un nuovo modulo è più difficile per i difensori”

Sul sistema di gioco di Palladino ha detto: “Cambiare modulo è sempre più difficile per i difensori, specialmente se si ritrovano a dover giocare a tre essendo abituati a giocare a quattro. Gli errori che vedo però, più che legati al modulo, sono problemi di lettura delle situazioni: lasciamo sempre le occasioni chiare agli attaccanti, piuttosto che scegliere il male minore. Gli stessi errori dell'anno scorso con Italiano si stanno ripresentando quest'anno”.

“Turnover? Palladino paga l'inesperienza”

Ha proseguito parlando della formazione: “Probabilmente ha sbagliato a non mettere i migliori ieri sera, ma si vede che vuole capire qual è l'ossatura della rosa e capire chi sono i titolari. Va detto che gli avversari non erano comunque a livello neanche delle seconde linee della Fiorentina, poi però se dopo 12 minuti fai due errori assurdi, diventa tutto più complicato. Ci sono ancora tanti errori individuali come quello di Kouamé sul calcio d'angolo, se non si risolvono in fretta rischiamo altre brutte figure”.

“Pongracic non può fare il centrale nei tre di difesa. Serve un innesto importante"

"Non ha la personalità per comandare la difesa - ha concluso Amoruso parlando del difensore croato - né il piede morbido che serve per impostare. Ha lo stesso problema di Milenkovic, non sa fare il centrale nei tre di difesa, ed infatti il serbo ha fatto le sue migliori stagioni quando al suo fianco c'era il leader, cioè Gonzalo Rodriguez o German Pezzella. Pongracic è un ottimo giocatore, ma serve un vero innesto in difesa, altrimenti sarebbe meglio cambiare modulo.”