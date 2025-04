La vera scintilla d'amore tra David De Gea e Firenze è scattata proprio nella gara d'andata con il Milan, quando il portiere spagnolo parò ben due rigori, a Theo Hernandez e Abraham, blindando la vittoria viola per 2-1. La Gazzetta dello Sport lo ribattezza come neo ‘David di Michelangelo’, proprio per celebrarne l'arte con cui ha scolpito parte della stagione gigliata.

Un bene di lusso che però andrà tutelato e la via principale si chiama Europa: alla Fiorentina serve disperatamente una coppa europea da giocare anche la prossima stagione per trattenere il suo portiere. Per questo a De Gea serve il bis dell'andata, per tenere lontano il Milan (già a -4) e inseguire almeno un altro club davanti. In caso di sfruttamento dell'opzione per il rinnovo tra l'altro, lo spagnolo vedrebbe anche raddoppiare il suo attuale stipendio. Sia mai che qualche altra pretendente dovesse spuntare all'orizzonte, ingolosita dalla stagione in maglia viola.