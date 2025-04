In attesa del suo rientro, a Dodô viene riconosciuto l'ottimo mese di aprile. La media voto del terzino della Fiorentina

La Fiorentina, attualmente in viaggio verso Siviglia per sfidare il Betis, è orfana del suo terzino destro. Dodô si è dovuto operare a causa di un necessario intervento all'appendice, che gli richiede tempi di recupero piuttosto nutriti. Il brasiliano, a inizio settimana, è stato dimesso dall'ospedale e punta a esserci per il ritorno contro gli spagnoli.

Intanto, il suo mese di aprile non è passato inosservato, con buonissime prestazioni in campionato. Il portale statistico WhoScored, disegnando la miglior formazione della Serie A di aprile, ha inserito Dodô come miglior terzino destro, con una media voto di 7.24. Il brasiliano è l'unico giocatore della Fiorentina in questa formazione.

🇮🇹 Serie A Team of the Month https://t.co/WtnpPN7IEP — WhoScored (@WhoScored) April 30, 2025