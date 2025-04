Dodô ha un obiettivo preciso: Il brasiliano mette nel mirino il Betis

Nella giornata di ieri ha fatto capolino al Viola Park anche l'esterno destro della Fiorentina, Dodô. Il giocatore ha assistito all'allenamento dei compagni e sarà out per la trasferta di Siviglia e anche per il match contro la Roma di campionato.

Semifinale di ritorno

C'è ancora incertezza per quanto riguarda il suo ritorno in campo, ma secondo il Corriere dello Sport-Stadio potrebbe esserci per la semifinale di ritorno contro il Betis in programma giovedì 8 maggio.

Dodô vuole esserci

Dodô vuole esserci per questa partita e, si legge sempre sul quotidiano sportivo, lo ha fatto sapere a staff e compagni: troppa la sua voglia di non mancare a un appuntamento con la storia, ad una serata che potrebbe regalare a lui e alla Fiorentina la terza finale di Conference consecutiva.