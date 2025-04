Dodô fa visita ai compagni e punta al rientro. Ecco quando si potrebbe rivedere il brasiliano in campo - FOTO

Dodô si è presentato oggi al Viola Park per assistere all'allenamento dei compagni in vista del match contro il Real Betis dopo l'operazione subita nel week end per l'appendicite. Il prossimo controllo delle condizioni del brasiliano sarà fatto sabato, come specificato dalla Fiorentina nel bollettino medico di ieri.

Il brasiliano salterà così l'andata della semifinale di Conference League a Siviglia e la gara di domenica contro la Roma, ma potrebbe tornare in campo per il match di ritorno contro il Real Betis in programma giovedì 8 maggio a Firenze.