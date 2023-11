La Nazione: Nzoliani contro beltraniani

In prima pagina nell'inserto sportivo de La Nazione, c'è questo titolo sulla Fiorentina: "I centravanti col contagol".

Il tema centravanti in primo piano: “Due punte per un posto Nzoliani contro beltraniani Ma i numeri sono impietosi Quattro reti in 1.672 minuti”. Sottotitolo: “Due gol a testa e solo uno decisivo, la crisi degli attaccanti che non segnano”.

La squadra prepara la sfida europea: “Il ritorno della Conference Kayode in campo col Genk Lopez (ri)mette la freccia E davanti si cambia ancora”. E ancora: “Ieri la ripresa degli allenamenti. Il turnover di Italiano: Nzola favorito in attacco”. Di spalla infine: “Destro suo malgrado La corsa contromano del pendolino Parisi”.