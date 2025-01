A Italiano la sua vecchia Fiorentina piaceva assai. A dimostrarlo ci sono i tanti interessi che l'ex allenatore viola ha nei confronti dei suoi ex giocatori avuti a Firenze. Dopo i contatti con la società viola per Biraghi, il Bologna avrebbe fatto un sondaggio anche per Jonathan Ikoné con una prima proposta in prestito secco.

Ad essere secco è stato anche il no della Fiorentina all'offerta rossoblù. I viola infatti hanno messo in chiaro le cose con tutte le pretendenti per il francese: va bene il prestito, ma in allegato serve anche l'obbligo di riscatto. La società viola vuole una cessione definitiva dal francese ai costi giusti.

Qualche inverno fa il giocatore era arrivato a Firenze per 15 milioni di euro, con il costo del cartellino che adesso si è sensibilmente abbassato. La società viola vuole però ricavare il massimo dall'operazione. Sul giocatore rimangono anche Como e Trabzonspor. Ma le condizioni sono le stesse per tutti.