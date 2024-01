Tutto fatto per il primo rinforzo del mercato invernale: Faraoni sarà un giocatore della Fiorentina. Dettagli e formula dell'operazione

Primo arrivo in casa viola

Ci siamo, finalmente la Fiorentina completerà il primo acquisto del suo mercato invernale. Si tratta di Davide Faraoni, che in queste ore vi abbiamo raccontato essere sempre più vicina alla squadra viola.

Fatta per il prestito

Una trattativa ormai prossima alla chiusura: Faraoni arriverà dal Verona in prestito con diritto di riscatto, e già in serata - scrive Niccolò Ceccarini - potrebbe essere a Firenze per poi sottoporsi alle visite mediche. Questione di ore dunque, e poi la Fiorentina avrà il suo rinforzo per la fascia destra e soprattutto l'alternativa a Kayode in attesa del ritorno di Dodô.