Gaetano sotto esame con Conte prima di un'eventuale partenza. La Fiorentina fa un passo indietro, accelera il Cagliari

La Fiorentina ha individuato tra i potenziali obiettivi per il centrocampo anche Gianluca Gaetano, trequartista del Napoli. Prima di un nuovo eventuale addio (temporaneo o meno), Conte vuole valutare il classe 2000 e lo porta con sé in ritiro.

Il Cagliari torna su Gaetano

Intanto, il club viola sembra defilarsi dalla corsa per lui. Tanti i club interessati, ma uno accelera più degli altri. Secondo quanto riportato dal portale del Corriere dello Sport, il Cagliari vuole affondare per Gaetano e vorrebbe riportarlo in Sardegna stavolta a titolo definitivo.