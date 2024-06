In attesa del giudizio di Conte, per Gaetano la Fiorentina dovrà affrontare una doppia concorrenza

Tra i nomi per il centrocampo della Fiorentina resiste quello di Gianluca Gaetano, rientrato al Napoli dopo il prestito al Cagliari. In attesa del giudizio di Antonio Conte ("deciderò io chi resta e chi va" ha detto presentandosi ai tifosi, ndr), il giocatore classe 2000 piace non solo ai viola.

Doppia concorrenza

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, su di lui c'è anche il Parma. La squadra neopromossa garantirebbe a Gaetano il posto da titolare, seppur con ambizioni almeno sulla carta meno importanti rispetto alla Fiorentina. Da non dimenticare anche il Cagliari, che per Gaetano sarebbe disposto a mettere sul piatto un obbligo di riscatto o addirittura un titolo definitivo.