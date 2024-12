Lutto per Gabriel Omar Batistuta: è scomparsa la madre della leggenda viola

Lutto per la leggenda della Fiorentina Gabriel Omar Batistuta: è scomparsa sua madre, la signora Gloria Zilli, all'età di 75 anni. La donna è morta in un ospedale privato di Buenos Aires e il corpo è stato trasferito a Reconquista, Santa Fe, città natale anche di Gabriel.

Come riportato da Eldia.com, Gabriel ci ha tenuto a ringraziare i medici che si sono occupati di sua madre: “La mia più profonda gratitudine a tutti coloro che si sono presi cura di lei in questi momenti difficili, per la professionalità e per la dedizione. Questo sostegno è stato una speranza per me e per tutta la mia famiglia, l'impegno non è passato inosservato”. Infine, ha aggiunto una battuta: “Mia madre è peggio di me. Non le piace né chiedere né disturbare, ha fatto tutto in silenzio”.

La redazione di Fiorentinanews.com si stringe intorno a Gabriel Omar e alla sua famiglia, esprimendo le più sentite condoglianze per la perdita di Gloria.