La Gazzetta dello Sport: Un tris di punti fermi per scrivere il futuro

La Gazzetta dello Sport dedica una pagina stamani alla Fiorentina.

Qui si parla di "Nuovo corso viola". E ancora: "Palladino al 2026 "Più in alto possibile". Blindato Gonzalez. Sommario: "L'allenatore si presenta alla Fiorentina: "Darò tutto me stesso per questo club". Il ds Pradè: "Nico al 99% è incedibile".

Un tris di punti fermi

Articolo che inizia così: "La Fiorentina ricomincia da tre. Un tris di punti fermi per scrivere il futuro: un allenatore ufficializzato, un talento blindato e un concetto più astratto ma fondamentale come l'ambizione di alzare l'asticella".