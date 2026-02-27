Adrian Siemieniec, allenatore dello Jagiellonia, è intervenuto al sito ufficiale del club dopo la partita contro la Fiorentina, che ha sancito l'eliminazione della squadra polacca dalla Conference League.

"Il gol del 3-0 ha cambiato la gara"

Siemieniec ha commentato: “Il gol del 3-0 ha cambiato la partita. Ha reso la partita stressante per entrambe le squadre. Bisogna ammettere che la Fiorentina ha preso l'iniziativa in quel momento. È normale quando si gioca contro una squadra di così alto livello. Ritengo comunque che nel corso di due partite non abbiano creato molti pericoli, e noi abbiamo giocato bene in entrambe”.

"Quello che è importante…"

E ha aggiunto: "Dopo il gol del 3-0, ho provato sentimenti contrastanti. Il primo era incredulità che stesse succedendo, anche se ci ho sempre creduto, sia prima che durante la partita. Il secondo era incredibile che stesse succedendo, che lo stessimo davvero facendo. Non si può negare, è una bella storia. Abbiamo fatto la storia con questa partita oggi, sicuramente per lo Jagiellonia, ma sarà ricordata per anni a venire nel calcio polacco. È stato poco meno di un incredibile lieto fine, ma a volte è così nel calcio. La cosa importante è che abbiamo dimostrato di non mollare, di lottare fino alla fine. Eccoci qui. Ne sono molto orgoglioso".