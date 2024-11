Secondo assist stagionale per Fortini, ma la sua Juve Stabia non va oltre il pari

Il classe 2006 Niccolò Fortini, in prestito alla Juve Stabia, è il candidato futuro per la fascia sinistra della Fiorentina: il talentuoso esterno sta infatti racimolando esperienza in Serie B, avendo già messo a referto 8 presenze in campionato, confezionando il suo primo assist contro la Sampdoria ad ottobre.

Oggi, contro il Cittadella, è stato un suo scarico da palla inattiva a fornire l'assist a Francesco Folino, che ha confezionato da fuori area il momentaneo 1-2: il pareggio sarebbe arrivato appena 10 minuti dopo, sigillando poi il risultato finale sul 2-2. Ottima notizia dunque per il giovane viola, che sta mettendo esperienza preziosa nel suo bagaglio.