Per Harrison mancano ormai solo gli ultimi dettagli. La Fiorentina si assicura così un altro esterno
Arrivano conferme da tutti i fronti. Jack Harrison è prossimo a diventare un nuovo giocatore della Fiorentina.
Harrison, ci siamo
Secondo l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio di Sky Sport, si è arrivati all’accordo con il Leeds sulla formula del prestito con diritto di riscatto per l'attaccante britannico. Restano soltanto da definire gli ultimi dettagli riguardanti lo stipendio del calciatore inglese, che percepisce un ingaggio rilevante in Premier League. Altro “colpo” che porta la firma di Fabio Paratici, dopo l'arrivo a Firenze dell'ex Tottenham Solomon.
Una nuova ala per Vanoli
Vanoli potrà dunque abbracciare presto il suo nuovo esterno d'attacco. Per una Fiorentina che non ha più intenzione di giocare senza le ali offensive.
