Si è spesso discusso, in ambito Fiorentina, sulla decisione -da ormai due estati a questa parte- di intraprendere il ritiro estivo al Viola Park. Ne parla anche il preparatore atletico (tra le altre ex Spezia) Alberto Lungherini, ospite a Radio Bruno Toscana: “A Firenze non ci sono le condizioni ideali per una preparazione adeguata. Quantomeno la Fiorentina andrà in Inghilterra per completare la tournée e lì troverà un clima ottimo. E non si discute quanto le strutture del Viola Park siano avanzate ed efficienti. Però ci sono molte accortezze da prendere in tema ritiri estivi, perché il caldo può danneggiare concretamente la preparazione. Rimanere in città è una tendenza smentita da molte statistiche oggettive”.

C'è qualche vantaggio, almeno, nel farlo? “Cambiano le condizioni di preparazione, dunque spesso si arriva al massimo prima di quanto lo si faccia in condizioni fresche. C'è più importanza per le pause e con molti più cooling break. Infortuni? Sono aumentati nella stagione 2023/24 e ciò ha causato una perdita economica di quasi 1 miliardo per le società. Sfruttare economicamente centri sportivi propri sarà anche un'esigenza, ma può essere controproducente”.