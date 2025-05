Partita particolare in Liga; protagonista (in negativo) l'ex Fiorentina Marcos Alonso, ora in forza al Celta Vigo. Nell'ultima gara contro il Siviglia si è fatto espellere causando anche un rigore, ma la sua squadra è comunque riuscita a vincere per 3-2 tenendo vivo il sogno di andare in Europa League. Il Siviglia, invece, è aritmeticamente tagliato fuori da ogni speranza per un posto in una competizione UEFA.

E se l'altra faccia della città andalusa (il Real Betis) sta ancora esultando per aver eliminato la Fiorentina guadagnando la finale di Conference, lato biancorosso si contesta pesantemente i giocatori. La squadra ha ricevuto un lancio di uova da parte dei tifosi, all'indirizzo del pullman. Ma la situazione è stata ancora più grave: alcuni sono entrati nel centro sportivo del club, rompendo recinzioni e costringendo la Polizia a caricare. I giocatori sono rimasti a dormire lì senza tornare a casa.