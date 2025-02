Bucchioni: "Io farei giocare la stessa Fiorentina che ha battuto l'Inter giovedì, serve un atteggiamento umile. Un pareggio? Firmerei"

Il giornalista vicino alle vicende di casa Fiorentina Enzo Bucchioni ha parlato al TGR Rai Toscana della gara di questa sera contro l'Inter a San Siro. Queste le sue parole: “Io terrei la formazione che ha battuto l'Inter giovedì al Franchi. E' vero, non ci sarà Comuzzo squalificato, ma è l'atteggiamento tattico che non deve cambiare perché la squadra di Palladino ha bloccato l'Inter sulle fasce e quello è un punto di forza dei nerazzurri. Devi bloccare le linee di passaggio per poi ripartire in contropiede, devi avere un atteggiamento umile.

Se la Fiorentina arriva al San Siro con l'idea di vincere sull'onda della vittoria di giovedì, secondo me la forza dell'Inter può essere determinante. Se dovesse giocare Fagioli, ben venga Fagioli, ha grande qualità. L'Inter è comunque la grande favorita per lo scudetto. Quindi c'è da capire se è stata una battuta d'arresto loro o la Fiorentina ha le qualità per far male a squadre così. Secondo me la squadra viola ha grandi qualità. Io firmerei per un pareggio”.