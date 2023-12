Il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, ha parlato dopo la vittoria interna ottenuta dalla squadra contro la Salernitana: “Un primo tempo veramente di grandissimo livello da parte della squadra. Peccato non aver fatto il terzo gol, perché il campionato italiano ha dimostrato, che un episodio può cambiare gli eventi. Abbiamo giocato un grande calcio ed è quello che ci aspettiamo dai nostri giocatori. Sono contento per tutto l'ambiente, il mister e il presidente”.

Beltran

“Iniziano a segnare le nostre punte - ha aggiunto - Lucas ha fatto una buona gara, così come Nzola è entrato bene in campo. Finalmente abbiamo visto anche Sottil, è stato il migliore, ha dimostrato quali sono le sue qualità e adesso che sta bene può essere un'arma vincente”.

Record di reti in un anno solare

Nel 2023 la Fiorentina ha segnato 102 gol finora e questo è un record storico per i viola: “Questa è una buona cosa e poi c'è altro tempo perché c'è ancora un mese. Sono contento, perché questo vuol dire aver fatto bene il nostro lavoro”.

Coppa Italia

E' già tempo di pensare al prossimo impegno infrasettimanale in Coppa Italia: "Ci prepariamo già per mercoledì perché per noi questa competizione è importante. Per noi è una partita importantissima quella col Parma, la prepareremo nel miglior modo possibile".