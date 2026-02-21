La formazione ufficiale della Fiorentina Primavera: Galloppa premia Jallow in attacco, Braschi dalla panchina. Si rivedono Puzzoli e Keita

Pochi minuti fa il tecnico della Primavera della Fiorentina Daniele Galloppa ha reso noto l'undici titolare che alle ore 15 scenderanno sul terreno di gioco dello Stadio Curva Fiesole contro i pari età della Lazio. I viola cercano di tornare a vincere dopo l'ultimo pareggio contro il Verona, per provare a scalzare la Roma dal primo posto in classifica.

Le scelte di mister Galloppa per la Lazio

Tra i pali ci sarà il solito Fei, confermato da mister Galloppa ormai da qualche settimana. In difesa troviamo le novità Sturli e Turione, che completeranno il reparto con Sadotti e capitan Trapani. In mezzo al campo torna titolare Keita, che completerà il reparto con Montenegro e Conti, stessa cosa in attacco per Puzzoli che completa il reparto offensivo con Jallow e Mazzeo. Parte dalla panchina Braschi. Esclusi invece Balbo, aggregato alla prima squadra, e Kospo, ormai ai box da qualche settimana. Non presente in panchina nemmeno Bertolini, reduce dalla trasferta di Byalistok.

Questa la formazione titolare della Primavera viola:

Fiorentina (4-3-3): Fei; Sturli, Turione, Sadotti, Trapani (C); Montenegro, Keita, Conti; Puzzoli, Jallow, Mazzeo. All.: Galloppa.