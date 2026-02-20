Fiorentina B, missione compiuta! Dalle risposte di Mandragora e Ranieri ai segnali di Fazzini e Fabbian: tante note positive nel gelo polacco

Dopo che la Fiorentina A aveva vinto contro una delle squadre più forti del campionato (il Como), la Fiorentina B ipoteca il passaggio di turno in Conference League con un secco 3-0 esterno in Polonia. Non era facile con 9/11, sulla carta, non titolari.

Tante prove positive

Tante le prove positive della serata. In primis quella di Rolando Mandragora che, nonostante finisca spesso al centro della critica, continua a segnare con la regolarità d'un attaccante. In evidenza anche Ranieri, tornato capitano in assenza di De Gea: Vanoli ha scelto di dare la fascia a lui prima che a Gosens o Mandragora, e il difensore ha ripagato con una rete importante e un'ottima prestazione, dando seguito alla prova sul campo del Como.

Risposte da Fazzini e Fabbian

Nonostante un terreno di gioco alquanto discutibile, Jacopo Fazzini ha regalato dei lampi di pura classe dimostrando a Vanoli che può puntare su di lui anche in campionato nel ruolo d'esterno offensivo. L'ex Empoli, Harrison, Parisi, Solomon e Gudmundsson: il tecnico viola ha l'imbarazzo della scelta. Da sottolinarea anche la prova di Giovanni Fabbian: vivacità, inserimenti, forza fisica, colpi di testa e corsa, non è mancato niente alla sua partita. La strada per lui sembra quella giusta anche se, contro il Pisa, potrebbe essere Ndour a sostituire lo squalificato Mandragora.

Solo applausi per gli oltre trecento cuori viola

Onore ai 350 tifosi della Fiorentina presenti nella ghiacciaia polacca! Nonostante le temperature polari, visto anche il divieto di trasferte in Italia ribadito dal Tar fino a fine stagione, i tifosi gigliati non si sono tirati indietro di fronte a questa trasferta europea proibitiva. Tornando al campo, l'attenzione si sposta immediatamente sulla partita di lunedì: un appuntamento da non sbagliare per non vanificare i progressi delle ultime settimane.