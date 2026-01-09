L'ex portiere della Fiorentina Emiliano Viviano ha parlato così a Radio Bruno Toscana: "Gudmundsson lo vedo in ripresa, non ci penso neanche a darlo via adesso a meno che non arrivi uno nettamente più forte, cosa che tendo a escludere. Brescianini? Non ha giocato a Bergamo perché la concorrenza era troppo ampia tra De Ketelaere, Pasalic, Lookman… alla Fiorentina questi giocatori non ci sono, quindi credo che questo ragazzo possa darci qualcosa in più sul piano dell'intensità e dell'inserimento. Secondo me, considerando le difficoltà del mercato di gennaio, Brescianini è un buon acquisto".

“Non accetto le critiche a Mandragora”

Poi ha aggiunto: “Non credo che ci sarà una rivoluzione in questo mercato, in cui si cercherà di migliorare qualcosa e di lasciare andare qualche calciatore scontento. Mi aspetto tre o quattro acquisti, non dieci. Vanoli? E' un buon allenatore, molto pratico e solido. Subentrare in queste situazioni è difficile, secondo me all'inizio è andato in confusione sotto vari aspetti ma ultimamente mi sta piacendo di più. Mandragora? A me piace, è uno dei pochi che ha spirito, sa stare in partita e lotta, mi dispiace ma non capisco le critiche a lui. Di sicuro non è un problema”.

“Ci penserei prima di perdere Kean”

Infine su Kean: “Finora ha fatto male, ha sbagliato tanti gol e vuole sempre risolvere le situazioni da solo. Parliamo però di un attaccante che l'anno scorso ha segnato 25 gol, ci penserei prima di metterlo in discussione anche guardando la difficoltà delle altre squadre nel trovare un attaccante. Speriamo che possa tornare a essere decisivo come l'anno scorso”.