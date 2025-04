VIDEO - Gesti tecnici non proprio riusciti: le gaffe di Nico Gonzalez e Vlahovic in Juventus-Lecce fanno il giro dei social

Nella lotta per un posto in Europa, che vede coinvolta anche la Fiorentina, si è rilanciata la Juventus: da quando Tudor siede sulla panchina bianconera, sono arrivati sette punti nel giro di tre partite. Ieri è arrivato un altro successo, contro il Lecce, dove sono partiti titolari gli ex viola Nico Gonzalez e Dusan Vlahovic. Protagonisti non proprio in positivo.

Gonzalez-Vlahovic, non un'accoppiata memorabile: due episodi in Juve-Lecce

Su un'azione offensiva del Lecce, nel primo tempo, Gonzalez prova a dare mano alla difesa tentando di intercettare un lancio verticale. Solo che lo fa… in sforbiciata. Mancando completamente il pallone. Il “gesto tecnico” suscita reazioni comiche sui social; lo stesso telecronista rimane piuttosto stupito.

Nico Gonzalez con un omaggio a Mondo Duplantis: pic.twitter.com/gXsf4JCcjb — Riccardo (@Dulafive5) April 12, 2025

Sempre nella prima frazione, l'altro ex viola in campo per la Juventus, Dusan Vlahovic, non brilla sotto porta. Non è stata una stagione semplice per il serbo, spesso alternato a Kolo Muani e molto in difficoltà nell'esprimersi. Anche ieri non è emerso per le sue migliori qualità: su una ribattuta al limite dell'area piccola, alza il pallone in curva.