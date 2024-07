L'obiettivo più caldo per il centrocampo sembra essere davvero Tanner Tessmann, classe 2001 e sbocciato nel Venezia la scorsa stagione in Serie B. La valutazione non arriva ancora su livelli irraggiungibili e il ragazzo dell'Alabama il suo sì l'ha dato ma la prima offerta è stata rifiutata dai lagunari, riporta La Nazione. E per il ds Pradè si è aperto così un week end di riflessione, l'ennesimo, per stabilire se affondare il colpo sull'americano.

Sull'altro fronte Usa invece, McKennie resta in uscita dalla Juve ma sembra più attratto dalla prospettiva di un ritorno (molto remunerativo) in patria piuttosto che dalla Fiorentina, vista anche l'esigenza di abbassamento costi in termini di ingaggi.