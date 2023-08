La formazione ufficiale della Fiorentina: Italiano ne cambia solo uno rispetto a Genova. Confermato il tridente sorretto da Nzola

E' quasi tutto pronto all'Allianz Stadion di Vienna per il primo turno del playoff di Conference League fra Rapid Vienna e Fiorentina. Vincenzo Italiano schiera Terracciano in porta, Dodo, Milenkovic, Ranieri e Biraghi in difesa. A centrocampo spazio a Arthur e Mandragora, con Bonaventura in posizione più avanzata. Davanti tridente composto da Gonzalez, Nzola e Brekalo. Di seguito le formazioni ufficiali delle due squadre:

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Bonaventura, Mandragora; Gonzalez, Nzola, Brekalo. All. Italiano.

RAPID VIENNA (4-3-3): Hedl; Schick, M. Hofmann, Querfeld, Auer; Oswald, Kerschbaum, Sattlberger; Seidl, Burgstaller, Grüll. All.: Barisic.