Corriere dello Sport-Stadio: Eurotrip viola, una strada sdoppiata

L'edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio analizza i temi più caldi di casa Fiorentina; dal possibile cammino in Conference League, al match contro il Milan di sabato sera.

Prima pagina

In prima pagina il Corriere intitola: “Preferisco la coppa” e ancora “ la Conference la strada maestra per l'Europa”.

pagina 20

Il quotidiano titola in taglio centrale: “Eurotrip Fiorentina. La via si è sdoppiata”, continuando nel sottotitolo “Per il sogno Champions serve la grande rimonta, per l’Europa League c’è la corsia preferenziale che passa da Breslavia: tutto in cinque gare”. In taglio basso il Corriere dello Sport prende in considerazione la sfida di domenica contro i rossoneri “Viola ammazza big: Milan avvisato”.

Pagina 21

A pagina il quotidiano si concentra su un giocatore viola che sta mettendo in mostra le sue qualità dopo mesi difficile: “Pongracic, una regia da premio oscar”. In taglio basso invece è presente un piccolo trafiletto dedicato agli infortunati “C'è ottimismo per Gosens, punta San Siro”.