Kokorin ritrova la maglia viola a Cipro e fa un gol da urlo... di tacco! - VIDEO

Ieri sera è stato Kokorin show nel match del campionato cipriota tra Als Omonia e Aris Limassol. L'ex attaccante della Fiorentina è stato protagonista del match con la doppietta messa a segno nella gara terminata 0-3 per i biancoverdi. Curiosa coincidenza: l'Aris giocava con la divisa viola in trasferta e il colore ha portato benissimo all'attaccante russo ex Fiorentina.

Kokorin infatti, nella doppietta, ha messo a segno un gol spettacolare di tacco. Fascia di capitano al braccio e rete da cineteca. E' Koko-show! Questo il video del gol: