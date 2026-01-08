Pedullà: "La Fiorentina vuole andare fino in fondo per Baldanzi, il calciatore piace. La Roma deve chiudere Raspadori, poi..."
Il giornalista Alfredo Pedullà ha parlato sul proprio canale YouTube coinvolgendo anche la Fiorentina nei suoi aggiornamenti di calciomercato, raccontando dell'interesse viola per Baldanzi della Roma.
‘Accordo Raspadori-Roma’
"La Roma rincorre Raspadori da giugno ed il calciatore ha dato il via libera all'operazione e al rientro in Italia. I giallorossi hanno un accordo di massima sotto ogni punto di vista, il calciatore non ha fatto richieste iperboliche".
‘Fiorentina su Baldanzi, il calciatore piace’
"Dopodiché, la Roma dovrà decidere su Tommaso Baldanzi, che si sta riprendendo da un lieve infortunio. Il calciatore piace alla Fiorentina, così come al Verona e al Genoa. La Fiorentina vorrebbe andare fino in fondo per il giocatore. Chiusa la trattativa per Brescianini, nuovo tassello da aggiungere per Vanoli. Altre situazioni in casa viola dovranno essere definite nelle prossime ore".