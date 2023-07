La Fiorentina ha fretta di vendere Amrabat, ma l'offerta ancora non c'è: ecco le tempistiche

Joe Barone aveva avvisato: la trattativa per la cessione di Sofyan Amrabat non sarebbe stata né facile né rapida. E così è. Il calciatore marocchino dovrebbe tornare a Firenze lunedì e la società viola sta provando a trovare un accordo per la cessione entro quella data, per evitargli il viaggio di ritorno a Firenze, dove dovrebbe tornare ad allenarsi in una squadra sempre meno sua.

L'offerta, però, non arriva. Alla finestra c'è sempre il Manchester United, l'unica pretendente con i fondi giusti per accontentare la società viola, che chiede una cifra tra i 25 e i 30 milioni. Decisivi, nel caso arrivasse qualcosa di concreto, potrebbero essere i vari bonus. Lo riporta La Nazione.