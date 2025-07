Corriere dello Sport-Stadio: Sprint per Bennacer

Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina analizza il mercato, sia in entrata che in uscita, della Fiorentina. Particolare attenzione viene data all'ufficialità dell'acquisto di Edin Dzeko.

Prima pagina

in copertina il Corriere dello Sport-Stadio intitola a tutta pagina: “Carica Dzeko” e ancora “Qui per sempre”. Il quotidiano continua nel sommario riprendendo le parole dell'attaccante bosniaco “Viola Park che bellezza, ci vivrei”.

Pagina 17

Anche nelle pagine interne l'articolo principale è dedicato al nuovo acquisto viola: “Re Dzeko: Fiorentina, un onore”. Di spalla il quotidiano riporta invece le trattative di mercato più calde: “Bennacer sprint e l'Al Hilal pensa anche a Kean”.