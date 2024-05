Alla viglia della semifinale di ritorno contro il Club Brugge, il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha partecipato alla consueta conferenza stampa della vigilia. Questi alcuni dei temi toccati:

“Dovremo continuare a fare le giocate che ci hanno permesso di arrivare qua, di giocare con personalità e a calcio come sappiamo fare. Dovremo evitare qualche calo di attenzione e sbavatura potremo metterli in difficolta,. Il vantaggio lo abbiamo e ce lo teniamo stretto: volevamo un risultato positivo all’andata ma non dovremo farci condizionare. Se pensiamo di arrivare al novantesimo senza fare quello che ci ha portato qui siamo perduti”.

Ha poi sottolineato che servirà rischiare il meno possibile: “Sono partite in cui gli episodi condizionano molto il risultato finale. Bergamo è l’esempio: non eravamo partiti male ma l’errore di Mandragora prima e l’espulsione poi hanno determinato la partita. Dovremo cercare di portare dalla nostra la partita, cercando di non commettere errori che favoriscano gli avversari. Non si possono abbandonare tutti i principi e le certezze che ci hanno portato qua. Dovremmo fare tutto ciò che abbiamo fatto all’andata con maggiore attenzione, se lo faremo sono convinto che faremo un grande partita. Arrivare a giocarci un trofeo il 10 di maggio è straordinario. Questa competizione ci ha visto protagonisti per 2 anni. Vogliamo continuare a vivere certe emozioni, quelle che abbiamo regalato ai tifosi”.

Qualche spunto anche sugli avversari, il Brugge di Hayen: “Sinceramente non posso sapere cosa abbia in testa Hayen. Loro partono da una situazione di svantaggio e sono certo che faranno di tutto per ribaltare il risultato. Anche l’ambiente sta caricando la squadra: ho visto i loro tifosi intenti a preparare la coreografia. Vorranno mettere a posto il risultato. Per questo dico che dobbiamo mantenere la nostra identità. Siccome abbiamo le capacità di metterli in difficoltà. Mi aspetto un Brugge che alza i ritmi e la velocità, come sempre in Europa. Non possiamo sbagliare la partita mentalmente. Qualsiasi cosa preparino noi dobbiamo farci trovare pronti"