Eccolo il secondo acquisto: in giornata atteso l'arrivo di Brescianini a Firenze
Tra la giornata di ieri e la mattina di oggi, la Fiorentina ha messo a segno il suo secondo acquisto della sessione invernale di mercato.
Ci stiamo riferendo ovviamente al centrocampista Marco Brescianini, del quale stiamo parlando con insistenza da diverse ore.
Anche la formula è già chiara, ovvero un prestito oneroso e un obbligo di riscatto già stabilito che scatterà se la squadra riuscirà a salvarsi a fine campionato. Un'operazione in totale da 12-13 milioni di euro.
Il gioocatore proveniente dall'Atalanta, in giornata arriverà a Firenze ed entro domani mattina espleterà tutte le visite mediche previste.
Già in campo col Milan?
Difficile rispondere a questa domanda. O meglio, dovrebbe sicuramente rientrare tra i convocati ma è difficile pensare che Vanoli possa lanciarlo subito tra i titolari. Brescianini potrebbe fare lo stesso percorso che sta già facendo Solomon.