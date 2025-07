Euro2032 al Franchi? Via agli incontri per decidere le cinque sedi italiane, presto toccherà alla Fiorentina e al Comune

Stanno per iniziare gli incontri relativi alle cinque sedi italiane per EURO2032 (in Italia e Turchia), che saranno scelte entro ottobre 2026 secondo cronoprogramma UEFA. Il secondo previsto è quello tra il Comune di Firenze e l’ACF Fiorentina, in data martedì 15 luglio, dato che il Franchi è candidato a essere una delle sedi.

Ecco il programma completo: