L'avventura a Roma per Bryan Cristante potrebbe essere agli sgoccioli e la Fiorentina potrebbe approfittarne nelle ultime ore di mercato. Come scrive La Nazione, l'entourage del mediano è in ottimi rapporti con Pradè e la sponda della Capitale è sempre l'El Dorado per il ds viola. Cristante però guadagna 3 milioni e ammortizzarne il peso non sarebbe così semplice e poi c'è anche la questione fisica, dato che il classe '95 (30 anni a marzo) è ai box da due mesi per un infortunio alla caviglia. Anche qui, se ne parlerà la prossima settimana.