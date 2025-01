Come da tradizione, anche su Dennis Man la Fiorentina si è arenata di fronte alle richieste del club che ne detiene il cartellino, in questo caso il Parma. Con i ducali è vero e proprio braccio di ferro, secondo La Gazzetta dello Sport, con la richiesta da 15 milioni a cui la società viola non vuole piegarsi: 10 milioni il tetto massimo di spesa indicato dalla rosea. Il club emiliano però nel frattempo ha già acquistato il sostituto: Ondrejka dall'Anversa.