Sottil rimarrà in Viola? Nel frattempo, il fratello si accasa a Firenze

In rete nell'amichevole di ieri contro la Primavera, Riccardo Sottil è momentaneamente rientrato alla Fiorentina, in attesa di capire il proprio futuro.

Un altro Sottil si accasa a Firenze

Intanto, un altro membro della famiglia Sottil trova squadra in Toscana. Si tratta del fratello minore Edoardo, difensore classe 2005 che ha firmato con lo Scandicci in Serie D.

Il comunicato del club

“Nuovo arrivo per la Prima Squadra dello Scandicci! La società Blues comunica di aver tesserato per la stagione 2025/2026 in Serie D Edoardo Sottil! Centrale difensivo classe 2005, figlio d’arte (il padre Andrea oggi allena il Modena, il fratello Riccardo gioca nella Fiorentina), Sottil ha disputato l’ultima stagione nel Ragusa dopo le esperienze in Primavera con Udinese e Ascoli. Benvenuto in Blues, Edoardo!“.