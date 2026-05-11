Lamptey saluta Firenze: ufficiale la rescissione del contratto (dopo 25 minuti in campo). Tutti i costi di un'operazione fallimentare

La Fiorentina, tramite comunicato ufficiale, ha comunicato la prima mossa ufficiale del calciomercato viola.

Breve e nemmeno intenso

Operazione in uscita, in realtà ampiamente preventivabile: come si legge sulla nota ufficiale dei viola, è stato risolto consensualmente il contratto che legava Tariq Lamptey al club. Termina così la sua brevissima esperienza in viola, durata appena venticinque minuti, prima della sfortunata rottura del crociato che lo ha interessato contro il Como, il 21 settembre scorso.

Le cifre della sua permanenza

Arrivato il primo di settembre dello scorso anno per una cifra vicina ai 6 milioni di euro, Lamptey ha percepito uno stipendio mensile netto di circa 100.000 euro (fonte Capology). Per 8 mesi di permanenza, dunque, ha percepito 800.000 euro: giocando solo 25 minuti, il calcolo riporta che la Fiorentina ha speso 32.000 euro per ogni giro di lancetta che il terzino ghanese ha passato in campo. Se si aggiungono anche i sei milioni spesi per il cartellino, non recuperati dalla rescissione, allora la cifra sale a 272.000 euro al minuto.