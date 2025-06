Un novero di squadre punterà ad arrivare in alto, molto in alto nel corso del prossimo campionato. C'è mezza Serie A in lotta per obiettivi di primissimo livello, questa almeno è l'opinione di Paolo Condò, editorialista del Corriere della Sera.

“Napoli, Inter, Juventus e Milan dichiarano nei fatti di puntare allo scudetto - ha scritto Condò - Se poi allarghiamo l’orizzonte al posto Champions, ci sono altri sei club ambiziosi. Sei, sì: Atalanta, Roma, Fiorentina, Lazio e Bologna, più il Como. O pensate che la proprietà lariana abbia difeso Fabregas dalle mire di Roma e Inter per arrivare nono?”.