Ora che la Fiorentina si è sistemata in attacco... Petkovic potrebbe comunque tornare in Italia

Bruno Petkovic, attaccante della Croazia eliminata dall'Italia ad Euro 2024, è stato un nome accostato varie volte alla Fiorentina. E in questa sessione di mercato estivo, Petkovic ha intenzione di lasciare la Dinamo Zagabria.

La volontà di Petkovic

Il centravanti croato è in scadenza di contratto nel 2025 e vorrebbe tornare in Serie A dopo qualche anno dalla sua esperienza a Bologna. La Fiorentina, d'altronde, si sarebbe appena sistemata in quel ruolo, dato che Moise Kean è vicinissimo all'approdo in Viola.

C'è anche una neopromossa sul croato

E secondo quanto riportato da TMW proprio il Bologna e anche il Como piglia-tutti hanno effettuato un sondaggio nelle scorse settimane, anche se per ora non c'è stata alcuna offerta concreta.