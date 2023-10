L'ex allenatore della Fiorentina Paulo Sousa ha parlato dopo la sconfitta per 4-0 contro l'Inter all'Arechi, rispondendo alle critiche per un inizio di stagione non propriamente scoppiettante da parte dei campani. Queste le sue parole: "Mi sento ancora capitano di questa nave molto di più di quando sono arrivato. E' una nave che ha bisogno di motivazioni, di consapevolezza. La squadra lavora bene e ha voglia di migliorarsi. Stiamo cercando di introdurre i nuovi giocatori.

L'anno scorso eravamo la seconda squadra per efficacia, quest'anno probabilmente l'ultima. Non siamo efficaci, ma la squadra c'è e con l'integrazione di questi giocatori che ora ci sono crescerà"